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Монпелье - Марсель 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
20 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Монпелье
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Марсель, которое состоится 20 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Марсель
Марсель
16ДР КонговрДимитри Берто
77МализщФалайе Сако
21ФранциязщЛукас Минкарелли
29КамерунзщЭнцо Чато
13ФранцияпзЖорис Шотар
20МалипзБирама Туре
7ФранцияпзАрно Норден
11ФранцияпзТежи Саванье
45СербияпзСтефан Джодич
10ТуниснпВахби Хазри
8НигериянпАкор Адамс
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
5АргентиназщЛеонардо Балерди
13КанадазщДерек Корнелиус
6ШвейцариязщУлиссес Гарсия
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
11МароккопзАмин Арит
44БразилияпзЛуис Энрике
9ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
25.02.2024Франция - Лига 123-й турМарсель4 : 1Монпелье
20.12.2023Франция - Лига 117-й турМонпелье1 : 1Марсель
31.03.2023Франция - Лига 129-й турМарсель1 : 1Монпелье
02.01.2023Франция - Лига 117-й турМонпелье1 : 2Марсель
10.04.2022Франция - Лига 131-й турМарсель2 : 0Монпелье
29.01.2022Кубок Франции1/8 финалаМарсель1 : 1 5 : 4Монпелье
08.08.2021Франция - Лига 11-й турМонпелье2 : 3Марсель
10.04.2021Франция - Лига 132-й турМонпелье3 : 3Марсель
06.01.2021Франция - Лига 118-й турМарсель3 : 1Монпелье
21.09.2019Франция - Лига 16-й турМарсель1 : 1Монпелье
06.10.2024Франция — Лига 17-й тур4 : 2Монпелье
28.09.2024Франция — Лига 16-й тур2 : 1Монпелье
22.09.2024Франция — Лига 15-й турМонпелье3 : 2
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур3 : 0Монпелье
31.08.2024Франция — Лига 13-й турМонпелье1 : 3
04.10.2024Франция — Лига 17-й турМарсель1 : 1
29.09.2024Франция — Лига 16-й тур1 : 0Марсель
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур2 : 3Марсель
14.09.2024Франция — Лига 14-й турМарсель2 : 0
31.08.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 3Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако820
2
Лига чемпионов
ПСЖ717
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Реймс714
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс711
7 Страсбург710
8 Лион710
9 Брест810
10 Ницца79
11 Нант79
12 Ренн88
13 Сент-Этьен77
14 Осер76
15 Гавр76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье74
18
Зона вылета
Анже73

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