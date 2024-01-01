Монпелье - Марсель 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
20 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Марсель, которое состоится 20 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Марсель
Марсель
|16
|вр
|Димитри Берто
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|21
|зщ
|Лукас Минкарелли
|29
|зщ
|Энцо Чато
|13
|пз
|Жорис Шотар
|20
|пз
|Бирама Туре
|7
|пз
|Арно Норден
|11
|пз
|Тежи Саванье
|45
|пз
|Стефан Джодич
|10
|нп
|Вахби Хазри
|8
|нп
|Акор Адамс
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|6
|зщ
|Улиссес Гарсия
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|11
|пз
|Амин Арит
|44
|пз
|Луис Энрике
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 1
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|31.03.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|02.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 0
|29.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 3
|10.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 3
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 1
|21.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|4 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Реймс
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|7
|11
|7
|Страсбург
|7
|10
|8
|Лион
|7
|10
|9
|Брест
|8
|10
|10
|Ницца
|7
|9
|11
|Нант
|7
|9
|12
|Ренн
|8
|8
|13
|Сент-Этьен
|7
|7
|14
|Осер
|7
|6
|15
|Гавр
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3