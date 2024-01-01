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Самсунспор - Фенербахче 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
20 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 9-й тур
Самсунспор
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Фенербахче, которое состоится 20 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самсунспор
Самсун
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
21.01.2024 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче1 : 1Самсунспор
21.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Самсунспор0 : 2Фенербахче
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур 1 : 3Самсунспор
28.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Самсунспор4 : 3
22.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур 0 : 1Самсунспор
18.09.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Самсунспор2 : 0
14.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Самсунспор0 : 1
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 1Фенербахче
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур 0 : 2Фенербахче
26.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Фенербахче2 : 1
21.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур Фенербахче1 : 3
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур 0 : 2Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай925
2
Квалификация Лиги чемпионов
Самсунспор818
3
Квалификация Лиги Европы
Бешикташ717
4
Квалификация Лиги конференций
Фенербахче716
5 Эюпспор915
6 Истанбул Башакшехир814
7 Гёзтепе812
8 Трабзонспор812
9 Коньяспор811
10 Бодрум810
11 Аланьяспор89
12 Касымпаша88
13 Антальяспор98
14 Сивасспор88
15 Ризеспор87
16
Зона вылета
Газиантеп86
17
Зона вылета
Кайсериспор85
18
Зона вылета
Хатайспор73
19
Зона вылета
Адана Демирспор81

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