Самсунспор - Фенербахче 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
20 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Фенербахче, которое состоится 20 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самсунспор
Самсун
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|21.01.2024
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 3
|28.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|4 : 3
|22.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|0 : 1
|18.09.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 2
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 3
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|9
|25
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Самсунспор
|8
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бешикташ
|7
|17
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фенербахче
|7
|16
|5
|Эюпспор
|9
|15
|6
|Истанбул Башакшехир
|8
|14
|7
|Гёзтепе
|8
|12
|8
|Трабзонспор
|8
|12
|9
|Коньяспор
|8
|11
|10
|Бодрум
|8
|10
|11
|Аланьяспор
|8
|9
|12
|Касымпаша
|8
|8
|13
|Антальяспор
|9
|8
|14
|Сивасспор
|8
|8
|15
|Ризеспор
|8
|7
| 16
Зона вылета
|Газиантеп
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|8
|1