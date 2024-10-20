Минск - Ислочь 20 Октября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
20 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Ислочь, которое состоится 20 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|21.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|10.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 5
|01.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|27.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|06.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|06.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 4
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|24.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|25
|56
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|22
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|23
|45
|4
|Динамо-Брест
|24
|41
|5
|Витебск
|25
|41
|6
|Слуцк
|25
|35
|7
|Гомель
|24
|35
|8
|Арсенал
|24
|33
|9
|БАТЭ
|24
|31
|10
|Ислочь
|24
|31
|11
|Славия-Мозырь
|24
|29
|12
|Сморгонь
|24
|23
|13
|Нафтан
|25
|21
|14
|Минск
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|24
|13
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|25
|1