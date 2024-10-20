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Минск - Ислочь 20 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
20 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Минск
Ислочь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Ислочь, которое состоится 20 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
21.05.2024Беларусь — Высшая лига10-й турИслочь3 : 0Минск
02.12.2023Беларусь - Высшая лига30-й турМинск2 : 1Ислочь
08.07.2023Беларусь - Высшая лига15-й турИслочь0 : 0Минск
10.09.2022Беларусь - Высшая лига21-й турМинск1 : 5Ислочь
01.05.2022Беларусь - Высшая лига6-й турИслочь2 : 0Минск
20.11.2021Беларусь - Высшая лига29-й турМинск1 : 0Ислочь
27.06.2021Беларусь - Высшая лига14-й турИслочь1 : 1Минск
06.04.2021Кубок Беларуси1/4 финала. 2-й матчИслочь0 : 0Минск
06.03.2021Кубок Беларуси1/4 финала. 1-й матчМинск1 : 1Ислочь
06.11.2020Беларусь - Высшая лига28-й турИслочь3 : 4Минск
04.10.2024Беларусь — Высшая лига24-й тур2 : 1Минск
29.09.2024Беларусь — Высшая лига23-й турМинск2 : 2
24.09.2024Беларусь — Высшая лига17-й тур2 : 0Минск
20.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й тур2 : 2Минск
16.09.2024Беларусь — Высшая лига21-й турМинск3 : 1
05.10.2024Беларусь — Высшая лига24-й турИслочь3 : 2
28.09.2024Беларусь — Высшая лига23-й тур2 : 0Ислочь
22.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й турИслочь1 : 2
14.09.2024Беларусь — Высшая лига21-й тур0 : 3Ислочь
01.09.2024Беларусь — Высшая лига20-й турИслочь0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2556
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2253
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2345
4 Динамо-Брест2441
5 Витебск2541
6 Слуцк2535
7 Гомель2435
8 Арсенал2433
9 БАТЭ2431
10 Ислочь2431
11 Славия-Мозырь2429
12 Сморгонь2423
13 Нафтан2521
14 Минск2420
15
Зона вылета
Днепр М2413
16
Зона вылета
Шахтёр С251

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