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Певидем - Бенфика 19 Октября прямая трансляция

19 Октября 2024 года в 22:15 (+03:00). Кубок Португалии, 1/32 финала
Певидем
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Певидем - Бенфика, которое состоится 19 Октября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Певидем
Бенфика
Лиссабон
История личных встреч
21.09.2024 Кубок Португалии 2-й раунд Певидем2 : 1 ДВ
09.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала 3 : 2Певидем
16.10.2022 Кубок Португалии 3-й раунд 0 : 1Певидем
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Бенфика4 : 0
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика5 : 1
23.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 3Бенфика
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 1 : 2Бенфика
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика4 : 1
Турнирная таблица
2-й раунд
Певидем
Маритиму
2 : 1 ДВ
Паредиш
Вилаверденсе
3 : 2
Ош Мариалваш
Тондела
2 : 1
Сан-Жоау Вер
Серпа
1 : 0
Лузитания Лороза
Визела
4 : 3 ДВ
1/32 финала
Портимоненсе
Спортинг
18.10
Ош Белененсеш
Жил Висенте
19.10
Атлетико Лиссабон
Риу Аве
19.10
Гондомар
Санта-Клара
19.10
Амора
Каза Пия
19.10
Сантарем
Морейренсе
19.10
Амаранти
Жувентуде Лаженсе
19.10
Оливейра Оспиталь
Мафра
19.10
Калдаш
Тирсенсе
19.10
Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш
19.10
Анадия
Эштрела
19.10
1 Дезембру
Брага
19.10
Певидем
Бенфика
19.10
Пенафиел
СК Лузитания
20.10
Санжуаненсе
Фаренсе
20.10
Ош Мариалваш
Ребордоза
20.10
Лагоа
Фамаликан
20.10
Лузитану де Эвора
Эшторил
20.10
Алпендорада
Синфайнш
20.10
Алверка
Перу Пинейру
20.10
Лейшойнш
Алкайнш
20.10
Ковильян
Монкарапашенсе
20.10
Мария да Фонте
Арока
20.10
Бриту
Мора
20.10
Вила Реал
Атлетико Аркуш
20.10
Сан-Жоау Вер
Паредиш
20.10
У Элваш
Торринсе
20.10
Лейрия
Насьонал
20.10
Шавиш
Лузитания Лороза
20.10
Синтренсе
Порту
20.10
Ош Сандиненсеш
АВС
20.10
Варзим
Боавишта
20.10

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