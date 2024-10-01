Осасуна - Бетис 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
19 Октября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Бетис, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|23
|пз
|Абель Бретонес
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Руй Силва
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Марк Бартра
|15
|зщ
|Ромен Перро
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|9
|нп
|Чими Авила
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 4
|26.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
|23.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 3
|01.02.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|06.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|08.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 2
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|9
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|9
|14
|7
|Мальорка
|9
|14
|8
|Райо Вальекано
|9
|13
|9
|Сельта
|9
|13
|10
|Жирона
|9
|12
|11
|Севилья
|9
|12
|12
|Бетис
|9
|12
|13
|Эспаньол
|9
|10
|14
|Алавес
|9
|10
|15
|Реал Сосьедад
|9
|9
|16
|Хетафе
|9
|8
|17
|Леганес
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3