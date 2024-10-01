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Осасуна - Бетис 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
19 Октября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Осасуна
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Бетис, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Бетис
Севилья
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
14ИспанияпзРубен Гарсия
10ИспанияпзАймар Орос
23ИспанияпзАбель Бретонес
19ИспаниянпБрайан Сарагоса
17ХорватиянпАнте Будимир
1ПортугалияврРуй Силва
2ИспаниязщЭктор Бельерин
3ИспаниязщДиего Льоренте
5ИспаниязщМарк Бартра
15ФранциязщРомен Перро
16ИспанияпзСерхи Альтмира
4СШАпзДжонни Кардозо
18ИспанияпзПабло Форнальс
9АргентинанпЧими Авила
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
ИспанияВисенте Морено
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
05.05.2024Испания - Примера34-й турОсасуна0 : 2Бетис
29.10.2023Испания - Примера11-й турБетис2 : 1Осасуна
22.04.2023Испания - Примера30-й турОсасуна3 : 2Бетис
18.01.2023Кубок Испании1/8 финалаБетис2 : 2 2 : 4Осасуна
26.08.2022Испания - Примера3-й турБетис1 : 0Осасуна
03.04.2022Испания - Примера30-й турБетис4 : 1Осасуна
23.09.2021Испания - Примера6-й турОсасуна1 : 3Бетис
01.02.2021Испания - Примера21-й турБетис1 : 0Осасуна
06.12.2020Испания - Примера12-й турОсасуна0 : 2Бетис
08.07.2020Испания - Примера35-й турБетис3 : 0Осасуна
05.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 1Осасуна
28.09.2024Испания — Примера8-й турОсасуна4 : 2
24.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 0Осасуна
21.09.2024Испания — Примера6-й турОсасуна2 : 1
16.09.2024Испания — Примера5-й тур3 : 1Осасуна
06.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 0Бетис
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 0Бетис
29.09.2024Испания — Примера8-й турБетис1 : 0
26.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 1Бетис
23.09.2024Испания — Примера6-й турБетис1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона924
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
3
Лига чемпионов
Атлетико М917
4
Лига чемпионов
Вильярреал917
5
Лига Европы
Осасуна915
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б914
7 Мальорка914
8 Райо Вальекано913
9 Сельта913
10 Жирона912
11 Севилья912
12 Бетис912
13 Эспаньол910
14 Алавес910
15 Реал Сосьедад99
16 Хетафе98
17 Леганес98
18
Зона вылета
Валенсия96
19
Зона вылета
Вальядолид95
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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