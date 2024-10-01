Хоффенхайм - Бохум 19 Октября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Бохум, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Оливер Бауман
|16
|зщ
|Антон Стах
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|22
|зщ
|Александер Прасс
|4
|зщ
|Тим Дрекслер
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|23
|нп
|Адам Гложек
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|27
|вр
|Патрик Древес
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|13
|зщ
|Яков Медич
|20
|зщ
|Иван Ордец
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|29
|пз
|Мориц Брошински
|10
|пз
|Дани де Вит
|23
|пз
|Кодзи Миёси
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Петер Цейдлер
История личных встреч
|26.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|08.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 2
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|13.02.2010
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|12.09.2009
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 0
|11.04.2009
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|29.10.2008
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 4
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|27.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|6
|11
|7
|Боруссия Д
|6
|10
|8
|Штутгарт
|6
|9
|9
|Хайденхайм
|6
|9
|10
|Майнц
|6
|8
|11
|Вердер
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|7
|14
|Боруссия М
|6
|6
|15
|Санкт-Паули
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|1