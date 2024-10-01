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Хоффенхайм - Бохум 19 Октября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Хоффенхайм
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Бохум, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бохум
Бохум
1ГерманияврОливер Бауман
16ГерманиязщАнтон Стах
25НигериязщКевин Акпогума
15ФранциязщВалентен Жендрей
22АвстриязщАлександер Прасс
4ГерманиязщТим Дрекслер
11АвстрияпзФлориан Гриллич
7ГерманияпзТом Бишоф
27ХорватияпзАндрей Крамарич
23ЧехиянпАдам Гложек
21ГерманиянпМариус Бюльтер
27ГерманияврПатрик Древес
15ГерманиязщФеликс Пасслак
13ХорватиязщЯков Медич
20УкраиназщИван Ордец
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
29ГерманияпзМориц Брошински
10НидерландыпзДани де Вит
23ЯпонияпзКодзи Миёси
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ГерманияПетер Цейдлер
История личных встреч
26.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБохум3 : 2Хоффенхайм
08.12.2023Германия - Бундеслига14-й турХоффенхайм3 : 1Бохум
04.02.2023Германия - Бундеслига19-й турБохум5 : 2Хоффенхайм
13.08.2022Германия - Бундеслига2-й турХоффенхайм3 : 2Бохум
02.04.2022Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм1 : 2Бохум
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турБохум2 : 0Хоффенхайм
13.02.2010Германия - Бундеслига22-й турБохум2 : 1Хоффенхайм
12.09.2009Германия - Бундеслига5-й турХоффенхайм3 : 0Бохум
11.04.2009Германия - Бундеслига27-й турХоффенхайм0 : 3Бохум
29.10.2008Германия - Бундеслига10-й турБохум1 : 3Хоффенхайм
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур1 : 1Хоффенхайм
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турХоффенхайм2 : 0
29.09.2024Германия — Бундеслига5-й турХоффенхайм3 : 4
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Хоффенхайм
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур2 : 1Хоффенхайм
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турБохум1 : 3
27.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур4 : 2Бохум
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турБохум2 : 2
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур2 : 1Бохум
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБохум0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг614
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф613
4
Лига чемпионов
Фрайбург612
5
Лига Европы
Байер611
6
Квалификация Лиги конференций
Унион611
7 Боруссия Д610
8 Штутгарт69
9 Хайденхайм69
10 Майнц68
11 Вердер68
12 Вольфсбург67
13 Аугсбург67
14 Боруссия М66
15 Санкт-Паули64
16
Стыковая зона
Хоффенхайм64
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум61

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