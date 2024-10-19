Неман - Слуцк 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Слуцк, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|21.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 0
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|12.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|24.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|19.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 4
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|25.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|13.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|22
|53
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|24
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|23
|45
|4
|Динамо-Брест
|24
|41
|5
|Витебск
|24
|38
|6
|Слуцк
|24
|35
|7
|Гомель
|24
|35
|8
|Арсенал
|24
|33
|9
|БАТЭ
|24
|31
|10
|Ислочь
|24
|31
|11
|Славия-Мозырь
|24
|29
|12
|Нафтан
|24
|21
|13
|Сморгонь
|23
|20
|14
|Минск
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|24
|13
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|24
|1