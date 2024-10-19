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Неман - Слуцк 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Неман
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Слуцк, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
21.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Слуцк2 : 0Неман
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Неман2 : 0Слуцк
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк0 : 2Неман
12.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 0Неман
24.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
21.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк1 : 1Неман
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Неман1 : 0Слуцк
19.06.2020 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Слуцк0 : 1Неман
01.12.2019 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Слуцк2 : 1Неман
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 4Неман
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Неман1 : 0
25.09.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 0 : 0Неман
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Неман
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Неман0 : 3
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 2Слуцк
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Слуцк1 : 1
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 0Слуцк
13.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Слуцк0 : 0
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 0Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2253
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2453
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2345
4 Динамо-Брест2441
5 Витебск2438
6 Слуцк2435
7 Гомель2435
8 Арсенал2433
9 БАТЭ2431
10 Ислочь2431
11 Славия-Мозырь2429
12 Нафтан2421
13 Сморгонь2320
14 Минск2420
15
Зона вылета
Днепр М2413
16
Зона вылета
Шахтёр С241

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