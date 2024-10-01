Колхети-1913 - Самтредиа 19 Октября прямая трансляция
19 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Самтредиа, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колхети-1913
Поти
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|10.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 3
|26.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|06.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|04.11.2018
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 1
|26.08.2018
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|26.05.2018
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|01.04.2018
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|18.11.2017
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|5 : 0
|08.09.2017
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 3
|02.06.2017
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|3 : 2
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 6
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо Кт
|28
|57
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|28
|55
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|28
|55
|4
|Динамо Бт
|28
|42
|5
|Динамо Тб
|28
|35
|6
|Самгурали
|28
|31
|7
|Колхети-1913
|28
|29
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|28
|26
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|28
|25
| 10
Зона вылета
|Телави
|28
|24