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Колхети-1913 - Самтредиа 19 Октября прямая трансляция

19 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 29-й тур
Колхети-1913
Самтредиа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Самтредиа, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Самтредиа1 : 3Колхети-1913
26.04.2024 Грузия — Высшая лига 11-й тур Колхети-19132 : 0Самтредиа
06.03.2024 Грузия — Высшая лига 2-й тур Самтредиа1 : 1Колхети-1913
04.11.2018 Грузия - Высшая лига 31-й тур Колхети-19130 : 1Самтредиа
26.08.2018 Грузия - Высшая лига 22-й тур Самтредиа1 : 0Колхети-1913
26.05.2018 Грузия - Высшая лига 13-й тур Колхети-19132 : 2Самтредиа
01.04.2018 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самтредиа0 : 2Колхети-1913
18.11.2017 Грузия - Высшая лига 34-й тур Самтредиа5 : 0Колхети-1913
08.09.2017 Грузия - Высшая лига 25-й тур Колхети-19131 : 3Самтредиа
02.06.2017 Грузия - Высшая лига 16-й тур Самтредиа1 : 1Колхети-1913
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Колхети-19130 : 1
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Колхети-19132 : 2
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 3 : 2Колхети-1913
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Колхети-19132 : 6
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 2 : 0Колхети-1913
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Самтредиа2 : 1
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 1 : 2Самтредиа
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Самтредиа2 : 1
20.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Самтредиа
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Самтредиа2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2857
2
Квалификация Лиги конференций
Дила2855
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2855
4 Динамо Бт2842
5 Динамо Тб2835
6 Самгурали2831
7 Колхети-19132829
8
Стыковая зона
Гагра2826
9
Стыковая зона
Самтредиа2825
10
Зона вылета
Телави2824

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