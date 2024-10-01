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Динамо Тб - Телави 19 Октября прямая трансляция

19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 29-й тур
Динамо Тб
Телави

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Телави, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Телави
Телави
История личных встреч
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Телави0 : 1Динамо Тб
26.04.2024 Грузия — Высшая лига 11-й тур Динамо Тб0 : 0Телави
06.03.2024 Грузия — Высшая лига 2-й тур Телави4 : 0Динамо Тб
04.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Тб4 : 0Телави
25.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Телави2 : 2Динамо Тб
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Тб6 : 1Телави
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Телави2 : 2Динамо Тб
10.11.2022 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Тб1 : 1Телави
05.09.2022 Грузия - Высшая лига 25-й тур Телави1 : 2Динамо Тб
25.05.2022 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Тб3 : 2Телави
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Динамо Тб
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 0 : 0Динамо Тб
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Динамо Тб3 : 2
23.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 1 : 1Динамо Тб
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Динамо Тб1 : 1
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Телави1 : 2
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Телави1 : 2
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 2 : 1Телави
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 2 : 2Телави
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Телави0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2857
2
Квалификация Лиги конференций
Дила2855
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2855
4 Динамо Бт2842
5 Динамо Тб2835
6 Самгурали2831
7 Колхети-19132829
8
Стыковая зона
Гагра2826
9
Стыковая зона
Самтредиа2825
10
Зона вылета
Телави2824

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