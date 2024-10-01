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Майнц - РБ Лейпциг 19 Октября прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Майнц
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - РБ Лейпциг, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
РБ Лейпциг
Лейпциг
27ГерманияврРобин Центнер
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
3ГерманиязщМоритц Йенц
5ГерманиязщМаксим Лайч
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
18ГерманияпзНадим Амири
11ГерманияпзАрминдо Зиб
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
8МалипзАмаду Айдара
18БельгияпзАртур Вермерен
10НидерландыпзХави Симонс
7НорвегиянпАнтонио Нуса
11БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турРБ Лейпциг0 : 0Майнц
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турМайнц2 : 0РБ Лейпциг
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турРБ Лейпциг0 : 3Майнц
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турМайнц1 : 1РБ Лейпциг
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турРБ Лейпциг4 : 1Майнц
15.08.2021Германия - Бундеслига1-й турМайнц1 : 0РБ Лейпциг
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турМайнц3 : 2РБ Лейпциг
20.09.2020Германия - Бундеслига1-й турРБ Лейпциг3 : 1Майнц
24.05.2020Германия - Бундеслига27-й турМайнц0 : 5РБ Лейпциг
02.11.2019Германия - Бундеслига10-й турРБ Лейпциг8 : 0Майнц
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур0 : 3Майнц
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турМайнц0 : 2
20.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур2 : 3Майнц
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й турМайнц1 : 2
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур3 : 3Майнц
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур0 : 1РБ Лейпциг
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турРБ Лейпциг2 : 3
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турРБ Лейпциг4 : 0
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 0РБ Лейпциг
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг614
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф613
4
Лига чемпионов
Фрайбург612
5
Лига Европы
Байер611
6
Квалификация Лиги конференций
Унион611
7 Боруссия Д610
8 Штутгарт69
9 Хайденхайм69
10 Майнц68
11 Вердер68
12 Вольфсбург67
13 Аугсбург67
14 Боруссия М66
15 Санкт-Паули64
16
Стыковая зона
Хоффенхайм64
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум61

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