Майнц - РБ Лейпциг 19 Октября прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
19 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - РБ Лейпциг, которое состоится 19 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
РБ Лейпциг
Лейпциг
|27
|вр
|Робин Центнер
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|5
|зщ
|Максим Лайч
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|11
|пз
|Арминдо Зиб
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|8
|пз
|Амаду Айдара
|18
|пз
|Артур Вермерен
|10
|пз
|Хави Симонс
|7
|нп
|Антонио Нуса
|11
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Марко Розе
История личных встреч
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|4 : 1
|15.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|24.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 5
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|8 : 0
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|6
|11
|7
|Боруссия Д
|6
|10
|8
|Штутгарт
|6
|9
|9
|Хайденхайм
|6
|9
|10
|Майнц
|6
|8
|11
|Вердер
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|7
|14
|Боруссия М
|6
|6
|15
|Санкт-Паули
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|1