Сент-Этьен - Ланс 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
19 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Ланс, которое состоится 19 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ланс
Ланс
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|29
|пз
|Эмен Муэффек
|4
|пз
|Пьер Эква
|37
|пз
|Матис Амугу
|11
|пз
|Бенджамин Олд
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
|30
|вр
|Брис Самба
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|13
|зщ
|Джоаннер Чавес
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Уильям Стилл
История личных встреч
|15.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 3
|03.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|06.02.2015
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 3
|21.09.2014
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|15.01.2011
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|28.08.2010
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|02.05.2010
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 4
|24.03.2010
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|8 : 0
|13.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Реймс
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Лилль
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|7
|11
|7
|Страсбург
|7
|10
|8
|Лион
|7
|10
|9
|Ницца
|7
|9
|10
|Нант
|7
|9
|11
|Брест
|7
|9
|12
|Ренн
|7
|7
|13
|Сент-Этьен
|7
|7
|14
|Осер
|7
|6
|15
|Гавр
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3