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Сент-Этьен - Ланс 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
19 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Сент-Этьен
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Ланс, которое состоится 19 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ланс
Ланс
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
29 Франция пз Эмен Муэффек
4 Франция пз Пьер Эква
37 Франция пз Матис Амугу
11 Новая Зеландия пз Бенджамин Олд
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
30 Франция вр Брис Самба
20 Франция зщ Маланг Сарр
25 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
14 Аргентина зщ Факундо Медина
29 Польша зщ Пшемыслав Франковски
13 Эквадор зщ Джоаннер Чавес
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
11 Франция пз Анжело Фюльжини
7 Франция нп Флорьян Сотока
22 Франция нп Уэсли Саид
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
15.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур Сент-Этьен1 : 2Ланс
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс2 : 2Сент-Этьен
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Сент-Этьен2 : 3Ланс
03.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Ланс2 : 0Сент-Этьен
06.02.2015 Франция - Лига 1 24-й тур Сент-Этьен3 : 3Ланс
21.09.2014 Франция - Лига 1 6-й тур Ланс0 : 1Сент-Этьен
15.01.2011 Франция - Лига 1 20-й тур Ланс2 : 1Сент-Этьен
28.08.2010 Франция - Лига 1 4-й тур Сент-Этьен3 : 1Ланс
02.05.2010 Франция - Лига 1 35-й тур Сент-Этьен1 : 4Ланс
24.03.2010 Кубок Франции 1/4 финала Ланс3 : 1Сент-Этьен
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Сент-Этьен3 : 1
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 2 : 2Сент-Этьен
20.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 8 : 0Сент-Этьен
13.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Сент-Этьен1 : 0
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 4 : 0Сент-Этьен
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 2Ланс
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Ланс0 : 0
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 1Ланс
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Ланс0 : 0
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 1Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако719
2
Лига чемпионов
ПСЖ717
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Реймс714
5
Лига Европы
Лилль713
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс711
7 Страсбург710
8 Лион710
9 Ницца79
10 Нант79
11 Брест79
12 Ренн77
13 Сент-Этьен77
14 Осер76
15 Гавр76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье74
18
Зона вылета
Анже73

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