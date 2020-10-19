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Динамо Мх - ЦСКА 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
19 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Динамо Мх
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - ЦСКА, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Сербия Марко Николич
История личных встреч
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Динамо Мх
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 3 : 3 5 : 3Динамо Мх
29.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо Мх0 : 1
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Динамо Мх
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Динамо Мх2 : 2 3 : 5
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 2ЦСКА
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 1 : 2ЦСКА
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА1 : 0
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 0 : 2ЦСКА
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1229
2 Краснодар1127
3 Локомотив М1127
4 ЦСКА1120
5 Динамо М1120
6 Спартак М1119
7 Рубин1115
8 Акрон1212
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1111
11 Динамо Мх1111
12 Пари Нижний Новгород1111
13
Стыковая зона
Химки118
14
Стыковая зона
Факел117
15
Зона вылета
Оренбург117
16
Зона вылета
Ахмат116

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