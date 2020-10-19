Динамо Мх - ЦСКА 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
19 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - ЦСКА, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Марко Николич
История личных встреч
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3 5 : 3
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2 3 : 5
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 2
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|0 : 2
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|12
|29
|2
|Краснодар
|11
|27
|3
|Локомотив М
|11
|27
|4
|ЦСКА
|11
|20
|5
|Динамо М
|11
|20
|6
|Спартак М
|11
|19
|7
|Рубин
|11
|15
|8
|Акрон
|12
|12
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|11
|11
|Динамо Мх
|11
|11
|12
|Пари Нижний Новгород
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Химки
|11
|8
| 14
Стыковая зона
|Факел
|11
|7
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|11
|6