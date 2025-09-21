23:23 ()
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Арсенал - Манчестер Сити 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 17:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
21 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Арсенал
Манчестер Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Арсенал5 : 1Манчестер Сити
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити2 : 2Арсенал
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити0 : 0Арсенал
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал1 : 0Манчестер Сити
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 1 : 4Арсенал
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити4 : 1Арсенал
15.02.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Арсенал1 : 3Манчестер Сити
27.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити1 : 0Арсенал
01.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал1 : 2Манчестер Сити
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Сити5 : 0Арсенал
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 2Арсенал
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Арсенал3 : 0
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 0Арсенал
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Арсенал5 : 0
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 1Арсенал
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Манчестер Сити2 : 0
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити3 : 0
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Манчестер Сити
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити0 : 2
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 4Манчестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль412
2
Лига чемпионов
Арсенал49
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур49
4
Лига чемпионов
Борнмут49
5
Лига Европы
Челси48
6 Сандерленд47
7 Эвертон47
8 Манчестер Сити46
9 Кристал Пэлас46
10 Ньюкасл Юнайтед45
11 Фулхэм45
12 Брентфорд44
13 Брайтон энд Хоув Альбион44
14 Манчестер Юнайтед44
15 Ноттингем Форест44
16 Лидс Юнайтед44
17 Бёрнли43
18 Вест Хэм Юнайтед43
19 Астон Вилла42
20 Вулверхэмптон40

