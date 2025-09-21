Арсенал - Манчестер Сити 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 17:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
21 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|15.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|27.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|5 : 0
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Челси
|4
|8
|6
|Сандерленд
|4
|7
|7
|Эвертон
|4
|7
|8
|Манчестер Сити
|4
|6
|9
|Кристал Пэлас
|4
|6
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|5
|11
|Фулхэм
|4
|5
|12
|Брентфорд
|4
|4
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|4
|14
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|15
|Ноттингем Форест
|4
|4
|16
|Лидс Юнайтед
|4
|4
|17
|Бёрнли
|4
|3
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|3
|19
|Астон Вилла
|4
|2
|20
|Вулверхэмптон
|4
|0