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«Атлетико» нашел замену Гризманну

Дата публикации: 25-03-2025 13:29

«Атлетико» определился с потенциальным сменщиком для Антуана Гризманна, пишет «Todofichajes». Француз может уйти из мадридской команды ближайшим летом. На место Гризманна «матрасники» хотят подписать Мэйсона Гринвуда, защищающего цвета «Марселя».

Состав «провансальцев» англичанин, являющийся воспитанником «Ман Юнайтед», пополнил минувшим летом. В прошлом сезоне вингер выступал в составе «Хетафе», где был одним из лидеров.

Срок действия контракта Гринвуда с «Марселем» ограничен летом 2029 года. В сезоне 2024/2025 футболист выходил на поле в составе французской команды в 28 встречах (16 забитых мячей, 3 результативных паса).

Рыночная стоимость 23-летнего Мэйсона равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).

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