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Ломаев вряд ли сыграет до конца сезона

Дата публикации: 25-03-2025 13:29

Илья Ломаев, выступающий в составе «Крыльев Советов», рискует больше не выйти на поле в этом сезоне. Такую информацию опубликовал «Спорт-Экспресс».

После серьезного повреждения голкипер сможет вернуться к полноценным тренировкам лишь в начале мая. Самарцы, скорее всего, дадут 26-летнему игроку спокойно восстановиться. При таких раскладах на поле Ломаев в этом сезоне вряд ли появится. В клубе хотят пролонгировать сотрудничество с вратарем, но пока не вели с ним переговоры по новому соглашению.

Напомним, травму плеча футболист «зелено-бело-синих» получил в ноябрьской встрече 16-го тура РПЛ против «Ахмата».

Соглашение с Ломаевым истекает ближайшим летом. В текущем сезоне он защищал ворота «Крыльев» в 14 матчах (2 «сухих» игры).

Transfermarkt.de оценивает россиянина в 1,8 млн евро.

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