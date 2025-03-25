Ломаев вряд ли сыграет до конца сезона

Дата публикации: 25-03-2025 13:29

Илья Ломаев, выступающий в составе «Крыльев Советов», рискует больше не выйти на поле в этом сезоне. Такую информацию опубликовал «Спорт-Экспресс».



После серьезного повреждения голкипер сможет вернуться к полноценным тренировкам лишь в начале мая. Самарцы, скорее всего, дадут 26-летнему игроку спокойно восстановиться. При таких раскладах на поле Ломаев в этом сезоне вряд ли появится. В клубе хотят пролонгировать сотрудничество с вратарем, но пока не вели с ним переговоры по новому соглашению.



Напомним, травму плеча футболист «зелено-бело-синих» получил в ноябрьской встрече 16-го тура РПЛ против «Ахмата».



Соглашение с Ломаевым истекает ближайшим летом. В текущем сезоне он защищал ворота «Крыльев» в 14 матчах (2 «сухих» игры).



Transfermarkt.de оценивает россиянина в 1,8 млн евро.