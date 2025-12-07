«Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» и завоевал Кубок MLS

Дата публикации: 07-12-2025 01:32

Завершился захватывающий финальный матч плей-офф МЛС 2025 года. В этом противостоянии встретились «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс». Игра прошла на поле стадиона «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум», который располагается в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. В напряжённой борьбе победу со счётом 3:1 одержала команда хозяев - футбольный клуб «Интер Майами».

С самого начала команды показали высокий темп и нацелились на атакующий футбол. Уже на 8-й минуте встречи Эдьер Окампо допустил ошибку и отправил мяч в собственные ворота, чем обеспечил преимущество клубу из Флориды. После перерыва, на 60-й минуте матча, Али Ахмед смог восстановить равновесие в счёте и оживить интригу финального поединка. Но радость канадских болельщиков длилась недолго - на 71-й минуте Родриго Де Пауль вновь вывел «цапель» вперёд. Окончательный результат установил Тадео Алленде, который забил третий гол в ворота гостей на 90+6-й минуте, поставив уверенную точку в матче.

Путь команд к финалу был нелёгким - в полуфинале «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» с убедительным счётом 5:1 и продемонстрировал сильную атакующую игру. В свою очередь, «Ванкувер Уайткэпс» одолел «Сан-Диего», завершив матч также со счётом 3:1.

Стоит отметить, что «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс» уже встречались в текущем розыгрыше МЛС - их предыдущая игра, состоявшаяся 26 мая 2024 года, завершилась победой «цапель» со счётом 2:1. Таким образом, опыт предыдущих противостояний позволил команде из Майами успешно реализовать свои возможности и взять реванш на самом ответственном этапе сезона.

Победа в этом напряжённом финале стала исторической - «Интер Майами» впервые завоевал свой первый Кубок МЛС, подтвердив высокий статус клуба и принес радость тысячам своих болельщиков. Такой успех наверняка войдёт в историю американского футбола на долгие годы.