Боруссия Д - Хоффенхайм 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 18:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
07 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Боруссия Д
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Хоффенхайм, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Швейцария вр Грегор Кобель
28 Аргентина зщ Аарон Ансельмино
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
24 Швеция зщ Даниэль Свенссон
20 Австрия пз Марсель Забитцер
8 Германия пз Феликс Нмеча
10 Германия пз Юлиан Брандт
27 Германия нп Карим Адейеми
9 Гвинея нп Серу Гирасси
1 Германия вр Оливер Бауман
2 Чехия зщ Робин Гранач
21 Косово зщ Альбиан Хайдари
13 Бразилия зщ Бернардо
34 Чехия пз Владимир Цоуфал
6 Германия пз Гриша Прёмель
7 Косово пз Леон Авдуллаху
18 Нидерланды пз Ваутер Бюргер
29 Швеция пз Базумана Туре
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
19 Германия нп Тим Лемперле
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Хоффенхайм2 : 3Боруссия Д
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Боруссия Д1 : 1Хоффенхайм
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия Д2 : 3Хоффенхайм
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Боруссия Д1 : 0Хоффенхайм
29.09.2023 Германия — Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм1 : 3Боруссия Д
25.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Хоффенхайм0 : 1Боруссия Д
02.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия Д1 : 0Хоффенхайм
22.01.2022 Германия - Бундеслига 20-й тур Хоффенхайм2 : 3Боруссия Д
27.08.2021 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия Д3 : 2Хоффенхайм
13.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Боруссия Д2 : 2Хоффенхайм
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия Д0 : 1
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 2Боруссия Д
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Боруссия Д4 : 0
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур Боруссия Д3 : 3
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур 1 : 1Боруссия Д
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Хоффенхайм3 : 0
21.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 1 : 1Хоффенхайм
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Хоффенхайм3 : 1
02.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 2 : 3Хоффенхайм
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 2 8 : 7Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1337
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1329
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1225
4
Лига чемпионов
Байер1323
5
Лига Европы
Хоффенхайм1223
6
Лига конференций
Штутгарт1322
7 Айнтрахт Ф1321
8 Кёльн1316
9 Фрайбург1316
10 Боруссия М1316
11 Вердер1216
12 Унион1315
13 Аугсбург1313
14 Вольфсбург1312
15 Гамбург1212
16
Стыковая зона
Хайденхайм1311
17
Зона вылета
Санкт-Паули138
18
Зона вылета
Майнц136

Отзывы и комментарии к матчу

