Боруссия Д - Хоффенхайм 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 18:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
07 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Хоффенхайм, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Грегор Кобель
|28
|зщ
|Аарон Ансельмино
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|29
|пз
|Базумана Туре
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|19
|нп
|Тим Лемперле
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|29.09.2023
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 3
|27.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 2 8 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|12
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|13
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|13
|21
|8
|Кёльн
|13
|16
|9
|Фрайбург
|13
|16
|10
|Боруссия М
|13
|16
|11
|Вердер
|12
|16
|12
|Унион
|13
|15
|13
|Аугсбург
|13
|13
|14
|Вольфсбург
|13
|12
|15
|Гамбург
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Майнц
|13
|6