Лионель Месси выиграл свой 48-й трофей за карьеру

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал свой 48-й трофей в карьере. В финальном матче плей-офф МЛС 2025 года он вместе с "Интер Майами" обыграл "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 3:1 и добавил очередную награду в свою уникальную коллекцию.

За свою футбольную карьеру Месси выиграл 35 трофеев в составе "Барселоны", где он стал легендой мирового футбола, а также три титула с "Пари Сен-Жермен". Присоединившись к "Интер Майами", аргентинец уже отпраздновал четыре командных достижения. Кроме того, в активе Лионеля шесть престижных титулов в составе национальной сборной Аргентины, включая долгожданную победу на чемпионате мира, которая стала знаковым событием для всей страны и самой яркой страницей в его футбольном пути.

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Его контракт рассчитан до 2028 года, что дает болельщикам надежду увидеть новые достижения. В нынешнем сезоне аргентинец проявил себя ярко - принял участие в 41 поединке во всех турнирах, забил 38 мячей и отдал 23 голевые передачи, продолжая показывать высокий уровень игры и вдохновлять партнеров на новые победы.