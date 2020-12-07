02:03 ()
Наполи - Ювентус 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 21:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
07 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Наполи
Ювентус

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Ювентус, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Ювентус
Турин
32СербияврВаня Милинкович-Савич
31НидерландызщСэм Бёкема
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
17УругвайзщМатиас Оливера
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
7БразилиянпДавид Нерес
70НидерландынпНоа Ланг
19ДаниянпРасмус Хойлунд
20Северная МакедониянпЭлиф Элмас
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
6АнглиязщЛлойд Келли
27ИталиязщАндреа Камбьязо
8НидерландыпзТён Копмейнерс
22СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
7ПортугалиянпШику Консейсау
10ТурциянпКенан Йылдыз
30КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
25.01.2025Италия — Серия А22-й турНаполи2 : 1Ювентус
21.09.2024Италия — Серия А5-й турЮвентус0 : 0Наполи
03.03.2024Италия - Серия А27-й турНаполи2 : 1Ювентус
08.12.2023Италия - Серия А15-й турЮвентус1 : 0Наполи
23.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турЮвентус0 : 1Наполи
13.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турНаполи5 : 1Ювентус
06.01.2022Италия - Серия А20-й турЮвентус1 : 1Наполи
11.09.2021Италия - Серия А3-й турНаполи2 : 1Ювентус
07.04.2021Италия - Серия А3-й турЮвентус2 : 1 ТНаполи
13.02.2021Италия - Серия А22-й турНаполи1 : 0Ювентус
03.12.2025Кубок Италии1/8 финалаНаполи1 : 1 9 : 8
30.11.2025Италия — Серия А13-й тур0 : 1Наполи
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турНаполи2 : 0
22.11.2025Италия — Серия А12-й турНаполи3 : 1
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 0Наполи
02.12.2025Кубок Италии1/8 финалаЮвентус2 : 0
29.11.2025Италия — Серия А13-й турЮвентус2 : 1
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 3Ювентус
22.11.2025Италия — Серия А12-й тур1 : 1Ювентус
08.11.2025Италия — Серия А11-й турЮвентус0 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура Серии A: «Наполи» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1430
2
Лига чемпионов
Милан1328
3
Лига чемпионов
Наполи1328
4
Лига чемпионов
Рома1327
5
Лига Европы
Болонья1324
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1323
8 Сассуоло1420
9 Лацио1318
10 Удинезе1318
11 Кремонезе1317
12 Аталанта1316
13 Торино1314
14 Лечче1313
15 Кальяри1311
16 Дженоа1311
17 Парма1311
18
Зона вылета
Пиза1310
19
Зона вылета
Верона136
20
Зона вылета
Фиорентина146

