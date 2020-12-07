Наполи - Ювентус 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 21:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
07 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Ювентус, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Ювентус
Турин
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|нп
|Давид Нерес
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|20
|нп
|Элиф Элмас
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 1
|13.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|5 : 1
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1 Т
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 9 : 8
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура Серии A: «Наполи» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|13
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Сассуоло
|14
|20
|9
|Лацио
|13
|18
|10
|Удинезе
|13
|18
|11
|Кремонезе
|13
|17
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Торино
|13
|14
|14
|Лечче
|13
|13
|15
|Кальяри
|13
|11
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Парма
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Пиза
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|13
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6