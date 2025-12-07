«Атлетик» Бильбао одержал минимальную победу над «Атлетико» в 15-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 07-12-2025 01:33

В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги состоялся интереснейший поединок между баскским «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Атлетико». Игра проходила на легендарной арене «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Главным судьей встречи был Алехандро Муньис Руис. Матч выдался напряжённым и насыщенным борьбой, но в итоге победу одержали хозяева поля с минимальным преимуществом - счет 1:0.

Решающим стал гол Алекса Беренгера, который сумел поразить ворота соперника на 85-й минуте матча. Несмотря на многочисленные попытки мадридцев изменить ход встречи, футболисты «Атлетико» так и не смогли реализовать свои моменты и сравнять счет.

После этой игры положение команд в турнирной таблице Испании сохраняет интригу: «Атлетико» после 15 сыгранных матчей занимает четвертое место, имея 31 очко. «Атлетик» из Бильбао набрал 23 очка и располагается на седьмой позиции, продолжая борьбу за высокие места.

В следующем туре команда из Мадрида сыграет на своем поле против «Валенсии» 13 декабря. А футболистам Бильбао предстоит непростой выездной матч против «Сельты» в Виго, который состоится 14 декабря. Болельщики ожидают новых интригующих встреч от испанского чемпионата.