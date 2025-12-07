ПСЖ устроил разгром «Ренну» в 15-м туре Лиги 1

Дата публикации: 07-12-2025 01:34

В Париже завершился центральный матч 15-го тура французской Лиги 1 сезона 2025/2026 между командами ПСЖ и Ренн. Эта встреча проходила на легендарном стадионе Парк де Пренс. Главным судьей матча выступил Марк Болланжье. Парижане уверенно переиграли гостей и добились крупной победы с разгромным счетом 5:0.

Первый мяч в ворота Ренна отправил Хвича Кварацхелия, отличившись на 28-й минуте. Буквально через 11 минут полузащитник ПСЖ Сенни Маюлу удвоил преимущество хозяев поля, огорчив голкипера соперника на 39-й минуте. После перерыва Кварацхелия вновь был на высоте и оформил дубль на 67-й минуте, ещё сильнее увеличив отрыв парижан.

Дальнейшее развитие событий было неутешительным для гостей – на 74-й минуте защитник Ренна Жереми Жаке был удален с поля, оставив свою команду в меньшинстве. В концовке поединка игроки ПСЖ воспользовались численным перевесом. Ибрагим Мбайе отличился точным ударом на 88-й минуте, а уже в компенсированное время, на 90+1-й минуте, форвард Гонсалу Рамуш довёл счет до финального – 5:0.

Также стоит отметить, что российский вратарь Матвей Сафонов впервые вышел в стартовом составе ПСЖ в этом чемпионате и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, продемонстрировав надежную игру.

После этого матча ПСЖ занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, имея на счету 33 очка после 15 матчей. Ренн располагается на пятом месте с 24 очками в копилке.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся с Метцем 13 декабря, а Ренн проведет игру против Бреста в тот же день. Ожидается интересное продолжение борьбы за лидерство в чемпионате Франции и новые захватывающие противостояния.