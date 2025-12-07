Динамо Мх - Пари Нижний Новгород 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 13:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
07 Декабря 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Пари Нижний Новгород, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|18.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|01.12.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|26.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 1 5 : 4
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 0
|29.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|18
|39
|2
|Краснодар
|17
|37
|3
|ЦСКА
|17
|36
|4
|Локомотив М
|17
|34
|5
|Балтика
|17
|32
|6
|Спартак М
|18
|29
|7
|Рубин
|18
|23
|8
|Ахмат
|18
|22
|9
|Акрон
|18
|21
|10
|Динамо М
|18
|21
|11
|Ростов
|18
|21
|12
|Крылья Советов
|17
|17
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|17
|15
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|18
|12
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|17
|11
| 16
Зона вылета
|Сочи
|17
|9