Воскресенье 07 декабря
Динамо Мх - Пари Нижний Новгород 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 13:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
07 Декабря 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Пари Нижний Новгород, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Динамо Мх
18.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Динамо Мх
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Динамо Мх1 : 0Пари Нижний Новгород
24.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Динамо Мх
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх0 : 1Пари Нижний Новгород
01.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Динамо Мх
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 2 : 1 5 : 4Динамо Мх
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Динамо Мх
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх0 : 1
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо Мх1 : 0
29.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 2Пари Нижний Новгород
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Пари Нижний Новгород3 : 0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1839
2 Краснодар1737
3 ЦСКА1736
4 Локомотив М1734
5 Балтика1732
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1821
10 Динамо М1821
11 Ростов1821
12 Крылья Советов1717
13
Стыковая зона
Динамо Мх1715
14
Стыковая зона
Оренбург1812
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи179

