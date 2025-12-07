«Верона», занимающая предпоследнее место в Серии А, одержала победу над «Аталантой»

Дата публикации: 07-12-2025 01:35

Завершился матч 14-го тура итальянского чемпионата Серии А, в котором на поле стадиона "Маркантонио Бентегоди" встретились "Верона" и "Аталанта". Главным судьёй матча был назначен Маурицио Мариани. В этой встрече хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 3:1, порадовав своих болельщиков.

Счет в игре открыл защитник "Вероны" Рафик Белгали на 28-й минуте, отправив мяч в ворота соперника точным ударом. Уже на 36-й минуте нападающий хозяев Жиоване удвоил преимущество своей команды, сделав положение гостей еще сложнее. Во втором тайме полузащитник "Вероны" Антуан Бернед на 71-й минуте вновь поразил ворота "Аталанты", доведя счет до крупного - 3:0. Однако "Аталанте" удалось отыграть один мяч: на 82-й минуте Джанлука Скамакка реализовал пенальти, забив гол престижа для своей команды.

Несмотря на эту победу, "Верона" после 14 туров пока занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе девять очков. Для клуба это важная победа, которая позволяет надеяться на улучшение турнирного положения. "Аталанта" разместилась на 12-й строчке главного чемпионата Италии, заработав 16 очков и продолжает бороться за повышение в таблице.