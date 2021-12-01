Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Ральф Рангник
|Патрик Виейра
История личных встреч
|03.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 0
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 3
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 2
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 3
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|05.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 3
|30.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|4 : 0
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
|14.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 2