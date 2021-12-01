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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
5 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 05 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Германия Ральф Рангник
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
03.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
19.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Юнайтед1 : 3Кристал Пэлас
16.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Юнайтед
24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Кристал Пэлас1 : 3Манчестер Юнайтед
24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Манчестер Юнайтед0 : 0Кристал Пэлас
05.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Кристал Пэлас2 : 3Манчестер Юнайтед
30.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Юнайтед4 : 0Кристал Пэлас
21.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 38 Манчестер Юнайтед2 : 0Кристал Пэлас
14.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 16 Кристал Пэлас1 : 2Манчестер Юнайтед

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