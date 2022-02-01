Барселона - Атлетик 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
27 февраля 2022, воскресенье. 23:00 МСК. Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|21.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|17.04.2021
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 4
|31.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|17.01.2021
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 3 ДВ
|06.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 3
|23.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|06.02.2020
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|16.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|10.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|17
|6
|2
|51-20
|57
|76,0
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|25
|14
|9
|2
|37-17
|51
|68,0
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|25
|14
|4
|7
|47-30
|46
|61,3
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|11
|9
|4
|42-28
|42
|58,3
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|25
|12
|6
|7
|45-34
|42
|56,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|25
|10
|9
|6
|42-24
|39
|52,0
|7
|Реал Сосьедад
|24
|10
|8
|6
|24-25
|38
|52,8
|8
|Атлетик Б
|25
|9
|10
|6
|29-21
|37
|49,3
|9
|Валенсия
|26
|8
|9
|9
|38-42
|33
|42,3
|10
|Сельта
|25
|8
|8
|9
|29-26
|32
|42,7
|11
|Осасуна
|25
|8
|8
|9
|25-30
|32
|42,7
|12
|Райо Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|43,1
|13
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|37,2
|14
|Эспаньол
|25
|7
|8
|10
|30-35
|29
|38,7
|15
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|34,7
|16
|Мальорка
|25
|6
|8
|11
|23-39
|26
|34,7
|17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|32,0
| 18
Зона вылета
|Кадис
|25
|3
|11
|11
|21-39
|20
|26,7
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|5
|5
|15
|19-42
|20
|26,7
| 20
Зона вылета
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
|23,1