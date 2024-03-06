Марсель - Вильярреал 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Вильярреал, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Вильярреал
Вильярреал, Испания
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|18
|пз
|Бамо Мейте
|11
|пз
|Амин Арит
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|14
|нп
|Фарис Мумбанья
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Пепе Рейна
|17
|зщ
|Кико Фемения
|2
|зщ
|Йерсон Москера
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|18
|зщ
|Альберто Морено
|10
|пз
|Дани Парехо
|6
|пз
|Этьен Капу
|16
|пз
|Алекс Баэна
|27
|нп
|Ильяс Ахомаш
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|7
|нп
|Херар Морено
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 5
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 1
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|15.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|5 : 1
|23.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|16.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|07.03
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|07.03
|14.03
| Карабах
Байер
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|07.03
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|07.03
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|07.03
|14.03
| Милан
Славия П
|07.03
|14.03