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Марсель - Вильярреал 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Марсель
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Вильярреал, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Вильярреал
Вильярреал, Испания
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
5АргентиназщЛеонардо Балерди
7ФранциязщЖонатан Клосс
3ФранциязщКентен Мерлен
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
11МароккопзАмин Арит
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
8МароккопзАззедин Унаи
14КамеруннпФарис Мумбанья
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
1ИспанияврПепе Рейна
17ИспаниязщКико Фемения
2КолумбиязщЙерсон Москера
5ИспаниязщХорхе Куэнка
18ИспаниязщАльберто Морено
10ИспанияпзДани Парехо
6ФранцияпзЭтьен Капу
16ИспанияпзАлекс Баэна
27ИспаниянпИльяс Ахомаш
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
7ИспаниянпХерар Морено
Главные тренеры
ФранцияЖан-Луи Гассе
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
02.03.2024Франция - Лига 124-й тур1 : 5Марсель
25.02.2024Франция - Лига 123-й турМарсель4 : 1
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчМарсель3 : 1
18.02.2024Франция - Лига 122-й тур1 : 0Марсель
15.02.2024Лига Европы1/16 финала. 1-й матч2 : 2Марсель
03.03.2024Испания - Примера27-й турВильярреал5 : 1
23.02.2024Испания - Примера26-й тур1 : 3Вильярреал
16.02.2024Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1
10.02.2024Испания - Примера24-й тур1 : 1Вильярреал
04.02.2024Испания - Примера23-й турВильярреал0 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
07.0314.03
Спарта П
Ливерпуль
07.0314.03
Карабах
Байер
07.0314.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
07.0314.03
Марсель
Вильярреал
07.0314.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
07.0314.03
Милан
Славия П
07.0314.03

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