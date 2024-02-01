Грузия - Люксембург 21 Марта прямая трансляция
21 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь C. 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Люксембург, которое состоится 21 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь C. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Люксембург
Главные тренеры
|Вилли Саньоль
|Люк Хольтц
История личных встреч
|05.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|1 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|2 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|0 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 1
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|1 : 1
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|9 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
До старта финальной стадии чемпионата Европы осталось примерно три месяца. Но пока известен только 21 участник из 24. Ещё три сборные получат путёвки в Германию по итогам стыковых матчей, которые пройдут в марте.Рассказываем, кто с кем встретится и кого считают фаворитом Казахстан и Грузия — в двух шагах от истории. Всё о мини-турнире за выход на Евро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча к Евро-2024: Грузия — Люксембург. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
| Польша
Эстония
|21.03
| Уэльс
Финляндия
|21.03
Путь B. 1/2 финала
| Израиль
Исландия
|21.03
| Босния и Герцеговина
Украина
|21.03
Путь C. 1/2 финала
| Грузия
Люксембург
|21.03
| Греция
Казахстан
|21.03