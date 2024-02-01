Грузия - Люксембург 21 Марта прямая трансляция

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До старта финальной стадии чемпионата Европы осталось примерно три месяца. Но пока известен только 21 участник из 24. Ещё три сборные получат путёвки в Германию по итогам стыковых матчей, которые пройдут в марте.Рассказываем, кто с кем встретится и кого считают фаворитом Казахстан и Грузия — в двух шагах от истории. Всё о мини-турнире за выход на Евро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча к Евро-2024: Грузия — Люксембург. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.