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Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити 18 Января прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Норвич Сити1 : 1Шеффилд Юнайтед
01.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Норвич Сити0 : 1Шеффилд Юнайтед
22.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2Норвич Сити
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Норвич Сити
08.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Норвич Сити1 : 2Шеффилд Юнайтед
26.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Норвич Сити2 : 2Шеффилд Юнайтед
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Норвич Сити
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Норвич Сити1 : 2Шеффилд Юнайтед
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Норвич Сити
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Шеффилд Юнайтед0 : 1
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 2 : 1Шеффилд Юнайтед
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Норвич Сити0 : 4
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Норвич Сити2 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 1Норвич Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Норвич Сити1 : 1
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Норвич Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2642
6
Плей-офф
Мидлсбро2641
7 Вест Бромвич Альбион2640
8 Уотфорд2638
9 Бристоль Сити2637
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2629
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Кардифф Сити2624
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Портсмут2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2621

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