Гамбург - Кёльн 18 Января прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
18 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Кёльн, которое состоится 18 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|02.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|15.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|05.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|25.08.2017
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|07.02.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.10.2016
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|07.02.2016
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|5 : 0
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|17
|31
| 2
Повышение
|Ганновер-96
|18
|30
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|17
|29
|4
|Гамбург
|17
|28
|5
|Эльверсберг
|17
|28
|6
|Магдебург
|17
|28
|7
|Падерборн 07
|17
|28
|8
|Фортуна
|18
|27
|9
|Кайзерслаутерн
|17
|26
|10
|Дармштадт 98
|18
|25
|11
|Нюрнберг
|17
|22
|12
|Герта
|17
|22
|13
|Шальке-04
|17
|20
|14
|Гройтер Фюрт
|17
|20
|15
|Пройссен Мюнстер
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Ян
|18
|11