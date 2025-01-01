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Гамбург - Кёльн 18 Января прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
18 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Гамбург
Кёльн

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Кёльн, которое состоится 18 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
АвстрияГерхард Штрубер
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
02.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турКёльн1 : 2Гамбург
18.01.2022Кубок Германии1/8 финалаКёльн1 : 1 3 : 4Гамбург
15.04.2019Германия - Вторая Бундеслига29-й турКёльн1 : 1Гамбург
05.11.2018Германия - Вторая Бундеслига12-й турГамбург1 : 0Кёльн
20.01.2018Германия - Бундеслига19-й турГамбург0 : 2Кёльн
25.08.2017Германия - Бундеслига2-й турКёльн1 : 3Гамбург
01.04.2017Германия - Бундеслига26-й турГамбург2 : 1Кёльн
07.02.2017Кубок Германии1/8 финалаГамбург2 : 0Кёльн
30.10.2016Германия - Бундеслига9-й турКёльн3 : 0Гамбург
07.02.2016Германия - Бундеслига20-й турГамбург1 : 1Кёльн
21.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й турГамбург5 : 0
14.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й тур1 : 1Гамбург
08.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й турГамбург2 : 2
01.12.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й тур1 : 3Гамбург
23.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й турГамбург2 : 2
22.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й тур0 : 1Кёльн
15.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турКёльн3 : 1
08.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й тур0 : 1Кёльн
04.12.2024Кубок Германии1/8 финалаКёльн2 : 1 ДВ
30.11.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й турКёльн2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн1731
2
Повышение
Ганновер-961830
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ1729
4 Гамбург1728
5 Эльверсберг1728
6 Магдебург1728
7 Падерборн 071728
8 Фортуна1827
9 Кайзерслаутерн1726
10 Дармштадт 981825
11 Нюрнберг1722
12 Герта1722
13 Шальке-041720
14 Гройтер Фюрт1720
15 Пройссен Мюнстер1716
16
Стыковая зона
Ульм 18461714
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1713
18
Зона вылета
Ян1811

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