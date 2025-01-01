02:43 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 января
Свернуть список

Болонья - Монца 18 Января прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
18 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Болонья
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Монца, которое состоится 18 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Монца
Монца
1 Польша вр Лукаш Скорупски
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Испания зщ Хуан Миранда
2 Швеция пз Эмиль Хольм
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
6 Хорватия пз Никола Моро
21 Дания пз Йенс Одгор
7 Италия нп Риккардо Орсолини
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
24 Нидерланды нп Тейс Даллинга
30 Италия вр Стефано Турати
33 Италия зщ Данило Д'Амброзио
4 Италия зщ Армандо Иццо
44 Италия зщ Андреа Карбони
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
7 Кот-д'Ивуар пз Жан-Даниэль Акпа Акпро
38 Франция пз Уоррен Бондо
42 Италия пз Алессандро Бьянко
14 Италия пз Даниэль Мальдини
84 Италия нп Патрик Чиурриа
10 Италия нп Джанлука Капрари
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Сальваторе Боккетти
История личных встреч
03.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Болонья4 : 0Монца
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Монца1 : 2Болонья
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Болонья0 : 0Монца
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Монца0 : 0Болонья
12.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Болонья0 : 1Монца
31.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Монца1 : 2Болонья
15.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 2 : 2Болонья
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Болонья2 : 2
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Болонья2 : 3
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 2Болонья
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Болонья1 : 0
13.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Монца2 : 1
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Монца1 : 2
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 1Монца
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Монца1 : 2
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 1Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1944
3
Лига чемпионов
Аталанта2043
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус2034
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1932
7 Милан1931
8 Болонья1930
9 Удинезе2026
10 Рома2024
11 Дженоа2023
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо2019
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца2013

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close