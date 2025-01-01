Болонья - Монца 18 Января прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
18 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Монца, которое состоится 18 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Монца
Монца
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|2
|пз
|Эмиль Хольм
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|30
|вр
|Стефано Турати
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|7
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|10
|нп
|Джанлука Капрари
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Сальваторе Боккетти
История личных встреч
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|0 : 1
|31.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|13.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|44
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|20
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|19
|32
|7
|Милан
|19
|31
|8
|Болонья
|19
|30
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|20
|24
|11
|Дженоа
|20
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|20
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|20
|13