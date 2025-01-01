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Лутон Таун - Престон Норт Энд 18 Января прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Лутон Таун
Престон Норт Энд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Престон Норт Энд, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Престон Норт Энд1 : 0Лутон Таун
15.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд1 : 1Лутон Таун
13.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Лутон Таун0 : 1Престон Норт Энд
16.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лутон Таун4 : 0Престон Норт Энд
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Престон Норт Энд2 : 0Лутон Таун
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Престон Норт Энд0 : 1Лутон Таун
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Лутон Таун3 : 0Престон Норт Энд
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лутон Таун1 : 1Престон Норт Энд
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Престон Норт Энд2 : 1Лутон Таун
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 2 : 0Лутон Таун
06.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 1Лутон Таун
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Лутон Таун0 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 2 : 1Лутон Таун
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 1 : 0Лутон Таун
14.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Престон Норт Энд2 : 1
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Престон Норт Энд1 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Престон Норт Энд3 : 1
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Престон Норт Энд1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2642
6
Плей-офф
Мидлсбро2641
7 Вест Бромвич Альбион2640
8 Уотфорд2638
9 Бристоль Сити2637
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2629
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Кардифф Сити2624
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Портсмут2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2621

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