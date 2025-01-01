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Вест Бромвич Альбион - Сток Сити 18 Января прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Вест Бромвич Альбион
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Сток Сити, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Сток Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Сток Сити2 : 2Вест Бромвич Альбион
17.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Сток Сити
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Сток Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Сток Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Сток Сити
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 3Сток Сити
01.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Сток Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
20.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Сток Сити
04.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Сток Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 5 : 1Вест Бромвич Альбион
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 2 ДВСток Сити
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Сток Сити0 : 0
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 0Сток Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Сток Сити1 : 0
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Сток Сити0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2642
6
Плей-офф
Мидлсбро2641
7 Вест Бромвич Альбион2640
8 Уотфорд2638
9 Бристоль Сити2637
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2629
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Кардифф Сити2624
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Портсмут2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2621

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