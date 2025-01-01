ПЕК Зволле - ПСВ Эйндховен 18 Января прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
18 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - ПСВ Эйндховен, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|40
|вр
|Мике Хауптмейер
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|23
|пз
|Элиано Рейндерс
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|7
|пз
|Малик Тилльман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|5
|пз
|Иван Перишич
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Петер Бош
История личных встреч
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|6 : 0
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 7
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|16.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 1
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 2
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 3
|21.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|4 : 1
|29.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 4
|04.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 1
|20.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|5 : 4 ДВ
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|8 : 0
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|42
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|18
|39
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|18
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|33
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|18
|28
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|18
|25
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Виллем II
|18
|22
|11
|НАК Бреда
|18
|22
|12
|НЕК Неймеген
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|18
|17
|14
|Гронинген
|17
|17
|15
|Хераклес
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|18
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|18
|7