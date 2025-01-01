02:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 января
Свернуть список

ПЕК Зволле - ПСВ Эйндховен 18 Января прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
18 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
ПЕК Зволле
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - ПСВ Эйндховен, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
40НидерландыврМике Хауптмейер
28ДаниязщSimon Graves
4ИрландиязщАнсельмо Макнулти
33НидерландызщDamian van der Haar
23НидерландыпзЭлиано Рейндерс
6НидерландыпзAnouar El Azzouzi
10НидерландыпзДэйв ван ден Берг
35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
50БолгарияпзФилип Крастев
11БельгиянпДилан Мбайо
9НидерландынпДилан Венте
1АргентинаврВальтер Бенитес
22НидерландызщЙерди Схаутен
37СШАзщРичард Ледесма
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
17БразилиязщМауро Жуниор
7СШАпзМалик Тилльман
34МароккопзИсмаэль Сайбари
5ХорватияпзИван Перишич
9НидерландынпЛюк де Йонг
10НидерландынпНоа Ланг
Главные тренеры
НидерландыЙонни Янсен
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турПСВ Эйндховен6 : 0ПЕК Зволле
24.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турПЕК Зволле1 : 7ПСВ Эйндховен
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турПСВ Эйндховен4 : 0ПЕК Зволле
15.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПЕК Зволле1 : 2ПСВ Эйндховен
16.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турПСВ Эйндховен3 : 1ПЕК Зволле
13.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турПСВ Эйндховен4 : 2ПЕК Зволле
18.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турПЕК Зволле0 : 3ПСВ Эйндховен
21.12.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турПСВ Эйндховен4 : 1ПЕК Зволле
29.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турПЕК Зволле0 : 4ПСВ Эйндховен
04.04.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турПСВ Эйндховен4 : 0ПЕК Зволле
11.01.2025Нидерланды — Эредивизия18-й турПЕК Зволле0 : 1
20.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й тур1 : 1ПЕК Зволле
13.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турПЕК Зволле0 : 1
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур0 : 0ПЕК Зволле
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турПЕК Зволле1 : 0
14.01.2025Кубок Нидерландов1/8. 1-й турПСВ Эйндховен5 : 4 ДВ
11.01.2025Нидерланды — Эредивизия18-й турПСВ Эйндховен2 : 2
22.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й турПСВ Эйндховен3 : 0
17.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаПСВ Эйндховен8 : 0
14.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур1 : 0ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1846
2
Лига чемпионов
Аякс1842
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1839
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1835
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1834
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1833
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1828
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1825
9 Херенвен1824
10 Виллем II1822
11 НАК Бреда1822
12 НЕК Неймеген1820
13 ПЕК Зволле1817
14 Гронинген1717
15 Хераклес1715
16
Стыковая зона
Спарта1813
17
Зона вылета
Алмере Сити1810
18
Зона вылета
Валвейк187

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close