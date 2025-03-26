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Аргентина - Бразилия 26 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 26-03-2025 02:00
26 Марта 2025 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 14-й тур
Аргентина
Бразилия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Бразилия, которое состоится 26 Марта 2025 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
22.11.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Бразилия0 : 1Аргентина
17.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Аргентина0 : 0Бразилия
11.07.2021 Кубок Америки — 2021 Финал Аргентина1 : 0Бразилия
15.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Аргентина
03.07.2019 Кубок Америки 1/2 финала Бразилия2 : 0Аргентина
16.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина0 : 1Бразилия
09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Аргентина
11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Бразилия3 : 0Аргентина
14.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Аргентина1 : 1Бразилия
11.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Бразилия2 : 0Аргентина
22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 0 : 1Аргентина
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Аргентина1 : 0
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 2 : 1Аргентина
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Аргентина6 : 0
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 1Аргентина
21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Бразилия2 : 1
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Бразилия1 : 1
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 1 : 1Бразилия
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Бразилия4 : 0
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 2Бразилия
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2026: Аргентина — Бразилия. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1328
2 Эквадор1322
3 Бразилия1321
4 Уругвай1320
5 Парагвай1320
6 Колумбия1319
7 Боливия1313
8 Венесуэла1312
9 Перу1310
10 Чили139

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