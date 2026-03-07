Тренера «Тоттенхэма» могут уволить менее чем через месяц после назначения

Дата публикации: 07-03-2026 21:39

Руководство лондонского клуба «Тоттенхэм» рассматривает возможность досрочного увольнения главного тренера Игоря Тудора, который был назначен всего 14 февраля. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Под руководством хорватского специалиста команда провела три встречи и проиграла во всех матчах — соперниками выступали «Арсенал» (1:4), «Фулхэм» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:3). Совокупная разница забитых и пропущенных мячей в этих играх составляет 3:9, что вызывает серьезные опасения у руководства.

В клубе всё более беспокоятся из-за неудовлетворительных результатов и нарастающего риска попасть в зону вылета из английской Премьер-лиги. Последнее поражение только усилило тревогу среди менеджмента «шпор», подчеркивая необходимость срочных изменений в спортивной стратегии.

Также стало известно, что «Тоттенхэм» уже начал переговоры с Роберто Де Дзерби по поводу возможного назначения этого итальянского тренера с начала следующего сезона. Такая кандидатура рассматривается в случае сохранения клуба места в Премьер-лиге.