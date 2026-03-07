Если Юрген Клопп вновь станет тренером, он примет руководство «Реалом»

Дата публикации: 07-03-2026 21:40

Мадридский «Реал» рассматривается в качестве главного кандидата на приглашение Юргена Клоппа на пост главного тренера команды. Об этом сообщает журналистика Sky Sports.

Согласно имеющейся информации, руководство «сливочных» несколько лет пристально наблюдает за немецким специалистом и ценит его профессионализм, а также харизматичность и способность вести команды к продолжительным периодам стабильных успехов.

В то же время отмечается, что официальных переговоров между сторонами пока не проводилось. Несмотря на это, если Клопп решит возобновить свою тренерскую карьеру в клубном футболе, «Реал» может оказаться тем клубом, который сможет привлечь его внимание и стать подходящим вариантом для возвращения.

Стоит вспомнить, что Клопп ушел из «Ливерпуля» летом 2024 года, а уже в январе 2025 года приступил к работе в структуре «Ред Булл».

Интересно, что мадридский клуб всегда стремится к привлечению лучших специалистов, и потенциальное назначение Клоппа может существенно изменить стратегию команды, учитывая его опыт и репутацию в европейском футболе. Его стиль руководства и подход к тактике уже принесли серьезные успехи в «Ливерпуле», что делает его очень привлекательной кандидатурой для любого топ-клуба.