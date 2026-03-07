Роберт Левандовски высказался о своем будущем в «Барселоне»

Дата публикации: 07-03-2026 21:41

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился своими планами на профессиональное будущее.

«Я планирую дать себе около трёх месяцев, чтобы окончательно определиться с тем, чем хочу заниматься дальше. Клуб предоставляет всё необходимое для комфортной работы, а моя семья и я действительно чувствуем себя здесь очень удобно», — отметил Левандовски в интервью Sky Sports.

Срок контракта 37-летнего польского форварда действует до июня. В текущем сезоне он сыграл 32 встречи, забив 14 голов и сделав один результативный пас.

На данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 64 очка. При этом мадридский «Реал» занимает вторую строчку, отставая всего на одно очко — 63.

Роберт Левандовски продолжает оставаться ключевым игроком команды, демонстрируя стабильную результативность и значительный вклад в успехи клуба. Несмотря на приближающийся конец контракта, футболист явно не торопится делать поспешных выводов и хочет тщательно обдумать свои дальнейшие шаги, учитывая как профессиональные, так и личные аспекты жизни.

Барселона, в свою очередь, стремится сохранить своего лидера на будущий сезон, понимая важность Левандовски для амбициозной борьбы в чемпионате и международных турнирах. Фанаты клуба внимательно следят за развитием событий, надеясь, что звезда польского футбола продолжит приносить радость и новые победы команде.