«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» возглавляют борьбу за приобретение Сандро Тонали из «Ньюкасла»

Дата публикации: 07-03-2026 21:42

 

Клубы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют активный интерес к опорному полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали, как сообщает инсайдер Николо Скира.

В данный момент именно эти два английских клуба считаются основными претендентами на трансфер игрока.

При этом, «Реал Мадрид» также не остался в стороне и направил своих скаутов для наблюдения за выступлениями Тонали в последних играх «Ньюкасла».

Сандро присоединился к «Ньюкаслу» летом 2023 года после перехода из «Милана» за сумму в 60,8 миллиона евро. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 75 миллионов евро.

За текущий сезон Тонали провел уже 44 матча в составе «Ньюкасла», отличился забитыми тремя голами и отметился пятью результативными передачами, что подчеркивает его важную роль в команде и высокий уровень игры.

Таким образом, борьба за Сандро Тонали обещает стать одной из самых интересных на трансферном рынке ближайшего времени, учитывая масштаб интереса со стороны ведущих европейских клубов.

