Соучредитель «Интер Майами» уверен, что МЛС способна войти в число ведущих футбольных лиг мира

Дата публикации: 07-03-2026 21:43

Совладелец клуба "Интер Майами" Хорхе Мас во время встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, посвящённой празднованию победы команды в Кубке MLS в прошлом сезоне, поделился своим видением развития американской футбольной лиги.

По его словам, команда навсегда изменила футбольную культуру в Соединённых Штатах, доказав, что способна конкурировать с сильнейшими командами мира. Хорхе Мас выразил уверенность, что MLS имеет все шансы стать одной из ведущих футбольных лиг на планете.

Он подчеркнул, что именно способность мечтать, настойчивость и умение преодолевать трудности позволили "Интер Майами" добиться столь значимых успехов. Мас считает, что это только начало, и надеется, что подобные визиты в Белый дом по случаю футбольных достижений станут регулярными.

«Наше чемпионство было заслуженным — мы продемонстрировали потрясающий футбол и сейчас представляем одну из сильнейших команд на земле. Всё это стало возможным благодаря смелости мечтать», — заявил Хорхе Мас, слова которого были опубликованы ESPN.

Таким образом, руководство "Интер Майами" уверенно смотрит в будущее и рассчитывает на дальнейшее развитие MLS, которая постепенно набирает популярность и уровень игры не только в США, но и во всём мире. Это подтверждает растущая аудитория и инвестиции, которые привлекает лига.