Руководство «Ливерпуля» поручило Слоту сосредоточиться на матчах Лиги чемпионов и Кубка.

Дата публикации: 07-03-2026 21:45

Руководство клуба «Ливерпуль» обратилось к главному тренеру команды Арне Слоту с просьбой сделать приоритетным участие мерсисайдцев в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Подробности сообщаются на странице The Touchline в социальной сети X.

Согласно информации источника, клуб стремится завершить текущий сезон с завоеванием трофеев и рассчитывает на успешное выступление в престижных турнирах. При этом руководство «Ливерпуля» ожидает, что команда финиширует в топ-4 Премьер-лиги, чтобы минимизировать возможные финансовые убытки.

После 29 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 48 очков и находятся на шестом месте таблицы. В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов команда под руководством Слота встретится с турецким клубом «Галатасарай». Недавно, в пятницу 6 марта, «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» со счётом 3:1, благодаря чему вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

Таким образом, перед командой стоят серьезные задачи не только сохранить высокие позиции в чемпионате, но и добиться успехов в международных и национальных кубковых турнирах. Руководство клуба ясно обозначило стратегический курс, который подразумевает тщательное распределение ресурсов и максимально эффективную игру в ключевых матчах.

В сезоне 2025/2026 для «Ливерпуля» важна каждая победа, и усилия тренерского штаба направлены на то, чтобы футболисты продемонстрировали стабильную игровую форму и смогли добиться значимых результатов на всех фронтах. Уверенность в перспективах команды поддерживается также позитивной динамикой последних матчей и стремлением игроков оправдать доверие руководства и болельщиков.