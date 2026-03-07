«МЮ» и «Ливерпуль» претендуют на 17-летнего перспективного игрока из «Бенфики»

Дата публикации: 07-03-2026 21:46

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют живой интерес к 17-летнему правому защитнику «Бенфики» Даниэлу Банжаки. Об этом сообщает издание TEAMtalk, подчеркивая перспективность молодого игрока и возможные трансферные планы ведущих европейских клубов.

По данным источника, на сегодняшний день главными претендентами на подписание талантливого португальца считаются «Бавария» и «Барселона», которые уже начали активные переговоры с клубом. Эти два гранда футбола рассматривают Банжаки как перспективного игрока для укрепления своих защитных линий в ближайшем будущем.

Даниэл Банжаки дебютировал в основном составе «Бенфики» в январе этого года и успел провести за команду три официальных матча во всех турнирах. Его текущий контракт с лиссабонским клубом действует до лета 2027 года, что говорит о долгосрочных планах клуба и увязке с будущим игрока. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость Банжаки на сегодняшний день составляет 1 миллион евро.

Помимо интереса крупных клубов, Банжаки отличается высокой игровой дисциплиной и техническими навыками, которые проявляются даже в столь юном возрасте. Это дазвляет экспертом и скаутам видеть в нём игрока с большим потенциалом, способным в ближайшие годы закрепиться на высоком уровне европейского футбола.