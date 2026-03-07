«Ман Сити» планирует продлить соглашение с Фоденом несмотря на его нестабильную игру

Дата публикации: 07-03-2026 21:46

Руководство «Манчестер Сити» намерено продлить контракт с атакующим полузащитником Филипом Фоденом. Сообщает об этом издание The Athletic. Клуб стремится сохранить одного из своих воспитанников, несмотря на то, что последние периоды для 25-летнего игрока выдались нестабильными с точки зрения формы.

Переговоры с Фоденом могут оказаться довольно сложными, поскольку он не всегда демонстрирует ту игру, к которой привыкли поклонники «горожан». Тем не менее, руководство уверено, что футболист сумеет вновь выйти на прежний высокий уровень, и готово оказать ему поддержку в этом.

В текущем сезоне Фоден сыграл во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Его действующий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. По оценке экспертов сайта Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет около €80 млн.

Стоит отметить, что Фоден является воспитанником академии «Манчестер Сити» и долгое время считается одним из самых перспективных игроков клуба. Его талант и техника игры давно привлекли внимание футбольной общественности. Таким образом, продление контракта с Филипом может стать важным шагом для «горожан» в укреплении команды и сохранении ключевых игроков.