Дата публикации: 07-03-2026 21:47

24-летний вингер «Марселя» и сборной Англии Мэйсон Гринвуд рассматривает возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии после завершения текущего сезона. По информации французского издания L'Equipe, игрок привлёк внимание нескольких команд Саудовской профессиональной лиги, которые активно заинтересованы в приглашении всевозможных мировых футбольных звёзд в свои ряды.

Руководство лиги готово выделить значительные финансовые ресурсы для того, чтобы убедить Гринвуда перейти в одну из саудовских команд. Однако пока конкретный клуб, который намерен подписать футболиста, не был официально объявлен. В то же время, за развитием ситуации внимательно следят ведущие клубы чемпионатов Испании и Англии, проявляя интерес к возможному возвращению игрока в европейский футбол.

Гринвуд — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», который подписал контракт с «Марселем» в 2024 году за сумму около 26 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 36 матчах за свою команду, забил 24 гола и сделал восемь результативных передач, демонстрируя высокий уровень игры. Действующий договор футболиста с «Марселем» рассчитан до 2029 года, а по оценкам Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет порядка 50 миллионов евро.

Сделка с саудовским клубом может существенно изменить карьерный путь Гринвуда, предоставив ему не только выгодные финансовые условия, но и новый опыт выступлений в другом футбольном чемпионате. Тем не менее, окончательное решение игрока остаётся неизвестным, и впереди нас ждёт продолжение активной трансферной кампании с участием этой яркой футбольной звезды.