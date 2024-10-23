Локомотив М - Ульсан Хёндэ 24 Января прямая трансляция
24 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ульсан Хёндэ, которое состоится 24 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва, Россия
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Ким Пан-Гон
История личных встреч
|20.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|28.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1 3 : 4
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 2
|04.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 6-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 5-й тур
|1 : 3
|05.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 4-й тур
|3 : 0
|23.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 3-й тур
|0 : 2
|02.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 2-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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