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Локомотив М - Ульсан Хёндэ 24 Января прямая трансляция

24 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Локомотив М
Ульсан Хёндэ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ульсан Хёндэ, которое состоится 24 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва, Россия
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Южная Корея Ким Пан-Гон
История личных встреч
20.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М1 : 2
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Локомотив М
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Локомотив М1 : 3
28.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Локомотив М0 : 1 3 : 4
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 5 : 2Локомотив М
04.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 6-й тур 1 : 2Ульсан Хёндэ
26.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 5-й тур Ульсан Хёндэ1 : 3
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур 3 : 0Ульсан Хёндэ
23.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур Ульсан Хёндэ0 : 2
02.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 4 : 0Ульсан Хёндэ
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