Локомотив М - Ульсан Хёндэ 24 Января прямая трансляция

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В межсезонье «Локомотив» потерял с десяток игроков и закрыл трансферами не все ослабшие позиции. Поэтому кажется, что именно железнодорожникам нужно больше всего новичков среди топ-команд РПЛ, чтобы остаться в борьбе за медали.Михаилу Галактионову нужно определиться с задачей на зимнем рынкеРейтинг У «Локомотива» много трансферных целей. Какая — главная? 0'Хвича Кварацхелия официально перешёл в «ПСЖ» из «Наполи» за € 70 млн. Деньги от этого трансфера пойдут и в Россию. В этом тексте вспоминаем, как «Локомотив» упустил Кварацхелию.Вспоминаем одну из главных трансферных саг РПЛ 2019 годаЭксклюзив «Сёмин просил дать Хвиче любые деньги». Как «Локо» упустил главного таланта XXI века 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Локомотив» — «Ульсан Хёндэ». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.