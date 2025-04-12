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Ахмат - Ростов 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 18:30
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
12 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
Ахмат
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Ростов, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
ИспанияДжонатан Альба
История личных встреч
26.10.2024Мир Российская Премьер-лига13-й турРостов2 : 3Ахмат
02.08.2024Россия — МФЛГруппа БАхмат2 : 2Ростов
10.05.2024Россия — МФЛГруппа БРостов3 : 1Ахмат
09.12.2023Мир Российская Премьер-лига18-й турАхмат0 : 0Ростов
22.10.2023Мир Российская Премьер-лига12-й турРостов3 : 0Ахмат
28.05.2023Мир Российская Премьер-лига29-й турРостов3 : 2Ахмат
27.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа CРостов3 : 0Ахмат
29.10.2022Мир Российская Премьер-лига15-й турАхмат1 : 2Ростов
29.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 1Ростов
27.11.2021Россия - Премьер-Лига16-й турАхмат2 : 0Ростов
11.04.2025Россия — МФЛ5-й турАхмат0 : 2
05.04.2025Мир Российская Премьер-лига23-й тур0 : 0Ахмат
04.04.2025Россия — МФЛ4-й тур3 : 0Ахмат
30.03.2025Мир Российская Премьер-лига22-й турАхмат0 : 0
28.03.2025Россия — МФЛ3-й турАхмат0 : 3
11.04.2025Россия — МФЛ5-й турРостов1 : 2
06.04.2025Мир Российская Премьер-лига23-й турРостов0 : 3
04.04.2025Россия — МФЛ4-й тур1 : 3Ростов
31.03.2025Мир Российская Премьер-лига22-й тур2 : 3Ростов
28.03.2025Россия — МФЛ3-й турРостов2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2352
2 Спартак М2347
3 Зенит2347
4 ЦСКА2344
5 Динамо М2342
6 Локомотив М2341
7 Ростов2333
8 Рубин2333
9 Акрон2325
10 Динамо Мх2324
11 Крылья Советов2323
12 Химки2323
13
Стыковая зона
Ахмат2320
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2319
15
Зона вылета
Факел2315
16
Зона вылета
Оренбург2314

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