Ахмат - Ростов 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 18:30
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
12 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Ростов, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Джонатан Альба
История личных встреч
|26.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|02.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 2
|10.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|09.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 0
|29.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 0
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|0 : 2
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 0
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|1 : 2
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 3
|31.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|23
|52
|2
|Спартак М
|23
|47
|3
|Зенит
|23
|47
|4
|ЦСКА
|23
|44
|5
|Динамо М
|23
|42
|6
|Локомотив М
|23
|41
|7
|Ростов
|23
|33
|8
|Рубин
|23
|33
|9
|Акрон
|23
|25
|10
|Динамо Мх
|23
|24
|11
|Крылья Советов
|23
|23
|12
|Химки
|23
|23
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|23
|20
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|23
|19
| 15
Зона вылета
|Факел
|23
|15
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|23
|14