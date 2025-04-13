Атлетик Б - Райо Вальекано 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 21:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
13 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Райо Вальекано, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|32
|зщ
|Адама Бойро
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|24
|пз
|Беньят Прадос
|20
|пз
|Унаи Гомес
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|4
|пз
|Педро Диас
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Иньиго Перес
История личных встреч
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|24.10.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|10.04.2016
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|04.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 4
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|60
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|30
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|48
|7
|Сельта
|30
|43
|8
|Мальорка
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|41
|10
|Райо Вальекано
|30
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Валенсия
|31
|37
|13
|Севилья
|31
|36
|14
|Осасуна
|30
|35
|15
|Жирона
|30
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Леганес
|30
|28
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|30
|16