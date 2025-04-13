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Атлетик Б - Райо Вальекано 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 21:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
13 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Атлетик Б
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Райо Вальекано, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщАндони Горосабель
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
32ИспаниязщАдама Бойро
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
24ИспанияпзБеньят Прадос
20ИспанияпзУнаи Гомес
9ГананпИньяки Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
12ИспаниянпГорка Гурусета
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАридане Эрнандес
3ИспаниязщПеп Чаварриа
6СенегалпзПате Сисс
4ИспанияпзПедро Диас
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
11ФранцияпзРанди Нтекья
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
01.12.2024Испания — Примера15-й турРайо Вальекано1 : 2Атлетик Б
25.05.2024Испания - Примера38-й турРайо Вальекано0 : 1Атлетик Б
02.12.2023Испания - Примера15-й турАтлетик Б4 : 0Райо Вальекано
05.03.2023Испания - Примера24-й турРайо Вальекано0 : 0Атлетик Б
17.09.2022Испания - Примера6-й турАтлетик Б3 : 2Райо Вальекано
23.01.2022Испания - Примера22-й турРайо Вальекано0 : 1Атлетик Б
21.09.2021Испания - Примера6-й турАтлетик Б1 : 2Райо Вальекано
14.04.2019Испания - Примера32-й турАтлетик Б3 : 2Райо Вальекано
24.10.2018Испания - Примера3-й турРайо Вальекано1 : 1Атлетик Б
10.04.2016Испания - Примера32-й турАтлетик Б1 : 0Райо Вальекано
10.04.2025Лига Европы1/4 финала. 1-й матч0 : 0Атлетик Б
06.04.2025Испания — Примера30-й тур0 : 0Атлетик Б
30.03.2025Испания — Примера29-й турАтлетик Б0 : 0
16.03.2025Испания — Примера28-й тур0 : 1Атлетик Б
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матчАтлетик Б3 : 1
04.04.2025Испания — Примера30-й турРайо Вальекано0 : 4
29.03.2025Испания — Примера29-й тур0 : 2Райо Вальекано
16.03.2025Испания — Примера28-й турРайо Вальекано2 : 2
09.03.2025Испания — Примера27-й тур2 : 1Райо Вальекано
01.03.2025Испания — Примера26-й турРайо Вальекано1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3067
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М3060
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3054
5
Лига Европы
Бетис3048
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2948
7 Сельта3043
8 Мальорка3143
9 Реал Сосьедад3141
10 Райо Вальекано3040
11 Хетафе3139
12 Валенсия3137
13 Севилья3136
14 Осасуна3035
15 Жирона3034
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
19
Зона вылета
Леганес3028
20
Зона вылета
Вальядолид3016

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