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Верона - Дженоа 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Верона
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Дженоа, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Дженоа
Генуя
1ИталияврЛоренцо Монтипо
87ИталиязщДаниэле Гиларди
42ИталиязщДиего Коппола
6АргентиназщНиколас Валентини
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
27ПольшазщПавел Давидович
12ХорватиязщДомагой Брадарич
33СловакияпзОндрей Дуда
24ФранцияпзАнтуан Бернед
9ШвециянпАмин Сарр
35КолумбиянпДаниэль Москера
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
4БельгиязщКони де Винтер
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Кариколь
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
5КамерунпзЖан Онана
17УкраинапзРуслан Малиновский
23ИталияпзФабио Миретти
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
19ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияАльберто Джилардино
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
01.09.2024Италия — Серия А3-й турДженоа0 : 2Верона
07.04.2024Италия - Серия А31-й турВерона1 : 2Дженоа
10.11.2023Италия - Серия А12-й турДженоа1 : 0Верона
04.04.2022Италия - Серия А31-й турВерона1 : 0Дженоа
25.09.2021Италия - Серия А6-й турДженоа3 : 3Верона
20.02.2021Италия - Серия А23-й турДженоа2 : 2Верона
19.10.2020Италия - Серия А4-й турВерона0 : 0Дженоа
02.08.2020Италия - Серия А38-й турДженоа3 : 0Верона
12.01.2020Италия - Серия А19-й турВерона2 : 1Дженоа
23.04.2018Италия - Серия А34-й турДженоа3 : 1Верона
06.04.2025Италия — Серия А31-й тур1 : 1Верона
31.03.2025Италия — Серия А30-й турВерона0 : 0
15.03.2025Италия — Серия А29-й тур0 : 1Верона
09.03.2025Италия — Серия А28-й турВерона1 : 2
03.03.2025Италия — Серия А27-й тур2 : 0Верона
04.04.2025Италия — Серия А31-й турДженоа1 : 0
29.03.2025Италия — Серия А30-й тур1 : 0Дженоа
14.03.2025Италия — Серия А29-й турДженоа2 : 1
07.03.2025Италия — Серия А28-й тур1 : 1Дженоа
02.03.2025Италия — Серия А27-й турДженоа1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3168
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Аталанта3158
4
Лига чемпионов
Болонья3157
5
Лига Европы
Ювентус3156
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3155
7 Рома3153
8 Фиорентина3152
9 Милан3251
10 Торино3140
11 Удинезе3240
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3131
15 Кальяри3130
16 Парма3127
17 Лечче3126
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3124
20
Зона вылета
Монца3215

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