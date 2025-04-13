Верона - Дженоа 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Дженоа, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|42
|зщ
|Диего Коппола
|6
|зщ
|Николас Валентини
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|27
|зщ
|Павел Давидович
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|24
|пз
|Антуан Бернед
|9
|нп
|Амин Сарр
|35
|нп
|Даниэль Москера
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|5
|пз
|Жан Онана
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|23
|пз
|Фабио Миретти
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
История личных встреч
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|04.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 2
|19.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|23.04.2018
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|03.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|04.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|31
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|31
|55
|7
|Рома
|31
|53
|8
|Фиорентина
|31
|52
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|31
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|31
|31
|15
|Кальяри
|31
|30
|16
|Парма
|31
|27
|17
|Лечче
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|31
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|32
|15