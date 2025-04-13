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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 17:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
13 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
21 Англия зщ Тино Ливраменто
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
11 Англия нп Харви Барнс
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
15 Франция зщ Лени Йоро
20 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
13 Дания пз Патрик Доргу
7 Англия пз Мэйсон Маунт
14 Дания пз Кристиан Эриксен
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед0 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
26.02.2023 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Ньюкасл Юнайтед
07.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 0 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
16.03.2025 Англия — Кубок лиги Финал 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
10.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 2 ДВ
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 2 : 2Манчестер Юнайтед
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 0 : 3Манчестер Юнайтед
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед4 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3173
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити3255
5
Лига Европы
Астон Вилла3254
6 Челси3153
7 Ньюкасл Юнайтед3053
8 Фулхэм3148
9 Брайтон энд Хоув Альбион3248
10 Борнмут3145
11 Кристал Пэлас3143
12 Брентфорд3142
13 Манчестер Юнайтед3138
14 Эвертон3238
15 Тоттенхэм Хотспур3137
16 Вест Хэм Юнайтед3135
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3210

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