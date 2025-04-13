Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 17:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
13 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|11
|нп
|Харви Барнс
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|15
|зщ
|Лени Йоро
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|13
|пз
|Патрик Доргу
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Рубен Аморим
История личных встреч
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|02.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|26.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|2 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|27.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|07.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 3
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|10.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|32
|54
|6
|Челси
|31
|53
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|53
|8
|Фулхэм
|31
|48
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|48
|10
|Борнмут
|31
|45
|11
|Кристал Пэлас
|31
|43
|12
|Брентфорд
|31
|42
|13
|Манчестер Юнайтед
|31
|38
|14
|Эвертон
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|37
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|10