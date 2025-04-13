Эштрела - Фаренсе 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 16:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
13 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Фаренсе, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|29.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|29.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|15.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 0
|03.12.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 0
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|0 : 3
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|07.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|02.04.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|28
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|28
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|48
|6
|Санта-Клара
|28
|46
|7
|Фамаликан
|29
|43
|8
|Каза Пия
|28
|40
|9
|Эшторил
|29
|39
|10
|Морейренсе
|28
|35
|11
|Насьонал
|29
|32
|12
|Риу Аве
|28
|29
|13
|Арока
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|29
|26
|15
|Эштрела
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|28
|18
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|29
|18