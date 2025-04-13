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Эштрела - Фаренсе 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 16:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
13 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Эштрела
Фаренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Фаренсе, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Фаренсе
Фару
История личных встреч
29.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Фаренсе1 : 0Эштрела
29.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Эштрела0 : 3Фаренсе
15.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Фаренсе0 : 0Эштрела
03.12.2020 Кубок Португалии 3-й раунд Эштрела2 : 0Фаренсе
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур 0 : 1Эштрела
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Эштрела0 : 3
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 2 : 0Эштрела
07.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Эштрела1 : 1
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 1Эштрела
07.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Фаренсе0 : 0
02.04.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 3 : 2Фаренсе
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Фаренсе0 : 1
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 2 : 2Фаренсе
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Фаренсе0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2868
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2866
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2857
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2856
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара2846
7 Фамаликан2943
8 Каза Пия2840
9 Эшторил2939
10 Морейренсе2835
11 Насьонал2932
12 Риу Аве2829
13 Арока2829
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2826
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2818
18
Зона вылета
Боавишта2918

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