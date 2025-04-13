Челси - Ипсвич Таун 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ипсвич Таун, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
|1
|вр
|Роберт Санчес
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|7
|нп
|Педру Нету
|15
|нп
|Николас Джексон
|31
|вр
|Алекс Палмер
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|33
|нп
|Натан Бродхед
|9
|нп
|Хулио Энсисо
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Киран Маккенна
История личных встреч
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|03.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|32
|54
|6
|Челси
|31
|53
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|53
|8
|Фулхэм
|31
|48
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|48
|10
|Борнмут
|31
|45
|11
|Кристал Пэлас
|31
|43
|12
|Брентфорд
|31
|42
|13
|Манчестер Юнайтед
|31
|38
|14
|Эвертон
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|37
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|10