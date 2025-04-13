00:57 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 13 апреля
Свернуть список

Челси - Ипсвич Таун 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Челси
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ипсвич Таун, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
1ИспанияврРоберт Санчес
23АнглиязщТрево Чалоба
4АнглиязщТосин Адарабиойо
6АнглиязщЛивай Колуилл
3ИспаниязщМарк Кукурелья
8АргентинапзЭнцо Фернандес
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
20АнглияпзКоул Палмер
11АнглиянпНони Мадуэке
7ПортугалиянпПедру Нету
15СенегалнпНиколас Джексон
31АнглияврАлекс Палмер
40АнглиязщАксель Туанзебе
26ИрландиязщДара О'Ши
15АвстралиязщКэмерон Бургесс
3АнглиязщЛейф Дэвис
18АнглиязщБен Джонсон
5ЕгипетпзСэми Морси
12ШвецияпзЙенс Каюсте
33УэльснпНатан Бродхед
9ПарагвайнпХулио Энсисо
19АнглиянпЛиам Делап
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
30.12.2024Англия — Премьер-лига19-й турИпсвич Таун2 : 0Челси
10.04.2025Лига конференций1/4 финала. 1-й матч0 : 3Челси
06.04.2025Англия — Премьер-лига31-й тур0 : 0Челси
03.04.2025Англия — Премьер-лига30-й турЧелси1 : 0
16.03.2025Англия — Премьер-лига29-й тур1 : 0Челси
13.03.2025Лига конференций1/8 финала. 2-й матчЧелси1 : 0
05.04.2025Англия — Премьер-лига31-й турИпсвич Таун1 : 2
02.04.2025Англия — Премьер-лига30-й тур1 : 2Ипсвич Таун
15.03.2025Англия — Премьер-лига29-й турИпсвич Таун2 : 4
08.03.2025Англия — Премьер-лига28-й тур1 : 0Ипсвич Таун
03.03.2025Кубок Англии1/8 финала1 : 1 5 : 4Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3173
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити3255
5
Лига Европы
Астон Вилла3254
6 Челси3153
7 Ньюкасл Юнайтед3053
8 Фулхэм3148
9 Брайтон энд Хоув Альбион3248
10 Борнмут3145
11 Кристал Пэлас3143
12 Брентфорд3142
13 Манчестер Юнайтед3138
14 Эвертон3238
15 Тоттенхэм Хотспур3137
16 Вест Хэм Юнайтед3135
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3210

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close